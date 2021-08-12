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حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:32 مساءً
رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:26 مساءً
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:26 مساءً
الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:26 مساءً
"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:18 مساءً
"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:18 مساءً
عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:18 مساءً
محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:12 مساءً
جامعة سوهاج: رحلة علمية وترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة إلى مدينة الإسكندرية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:12 مساءً
محافظ الشرقية يشيد بمنظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:12 مساءً
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رسالة الرئيس السيسى للشباب فى يومهم العالمى : أنتم نصف الحاضر وكل المستقبل
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 12 أغسطس 2021 02:00 مساءً
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