أبناء الفنانين في حلقة خاصة من «واحد من الناس» السبت المقبل

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثى عدد من أبناء الفنانين الذين برزوا في الدراما التليفزيونية، خلال حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» على قناة الحياة السبت المقبل الساعة 10 مساء، وهؤلاء الفنانين ملك أحمد زاهر، محمود ياسين «جونيور»، مريم محمود الجندى، جومانا فؤاد ابنة لقاء سويدان، يوسف الكدواني نجل ماجد الكدواني.

وظهر محمود ياسين «جونيور» في مسلسل «اللى مالوش كبير» تأليف والده عمرو محمود ياسين وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، أما مريم الجندى فشاركت في مسلسل «الاختيار 2» بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وجسدت دور زوجة التكفيرى «أبويوسف».

وتكشف الحلقة اسرار وكواليس تالقهم ومشاركتهم في العديد من الاعمال الدرامية

ويستمر البرنامج في دوره التنموي خلال الموسم الجديد، وتقديم خدمات إنسانية واجتماعية متعددة منها تجهيز العرائس ودعم الأيتام، وتقديم رحلات عمرة، وإجراء عمليات جراحية، ومشروعات صغيرة، بالإضافة إلى تقديم أطراف صناعىية وكراسى متحركة، وقوافل طبية وغذائية للقرى الأكثر فقراً في مصر.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل عبر شاشة قناة الحياة