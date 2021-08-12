أخبار عاجلة

"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو -
"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي -
عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري -
محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة» -
جامعة سوهاج: رحلة علمية وترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة إلى مدينة الإسكندرية -
محافظ الشرقية يشيد بمنظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين -
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتابع سير العمل بمركز لقاح المسافرين بقرية الحجاج -
رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة -
أول تصريح من روبرتسون عقب تمديد عقده مع ليفربول -
ليفربول يمدد عقد «ممول الأهداف» الأول في الفريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أبناء الفنانين في حلقة خاصة من «واحد من الناس» السبت المقبل

Print
أبناء الفنانين في حلقة خاصة من «واحد من الناس» السبت المقبل أبناء الفنانين في حلقة خاصة من «واحد من الناس» السبت المقبل

لاقتراحات اماكن الخروج

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثى عدد من أبناء الفنانين الذين برزوا في الدراما التليفزيونية، خلال حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» على قناة الحياة السبت المقبل الساعة 10 مساء، وهؤلاء الفنانين ملك أحمد زاهر، محمود ياسين «جونيور»، مريم محمود الجندى، جومانا فؤاد ابنة لقاء سويدان، يوسف الكدواني نجل ماجد الكدواني.

وظهر محمود ياسين «جونيور» في مسلسل «اللى مالوش كبير» تأليف والده عمرو محمود ياسين وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، أما مريم الجندى فشاركت في مسلسل «الاختيار 2» بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وجسدت دور زوجة التكفيرى «أبويوسف».

وتكشف الحلقة اسرار وكواليس تالقهم ومشاركتهم في العديد من الاعمال الدرامية

ويستمر البرنامج في دوره التنموي خلال الموسم الجديد، وتقديم خدمات إنسانية واجتماعية متعددة منها تجهيز العرائس ودعم الأيتام، وتقديم رحلات عمرة، وإجراء عمليات جراحية، ومشروعات صغيرة، بالإضافة إلى تقديم أطراف صناعىية وكراسى متحركة، وقوافل طبية وغذائية للقرى الأكثر فقراً في .

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل عبر شاشة قناة الحياة

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

رئيس الوزراء يبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر: «مستقبل الطاقة»

رئيس الوزراء يبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر: «مستقبل الطاقة»

برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية

برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية