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حكيم زياش يغيب عن مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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حكيم زياش يغيب عن مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي حكيم زياش يغيب عن مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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تأكد غياب الدولي المغربي حكيم زياش عن فريقه تشيلسي في مواجهة كريستال بالاس في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتعرض حكيم زياش لإصابة قوية بخلع في الكتف خلال الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد فياريال الإسباني في كأس السوبر الأوروبي، والذي توج النادي اللندني بلقبها بعدما فاز على فياريال بركلات الجزاء بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وكان حكيم زياش قد سجل هدف فريقه في الدقيقة 27 فيما تعادل بطل الدوري الأوروبي في الدقيقة 72 بأقدام اللاعب جيرارد مورينو، وانتهت الأشواط الإضافية بنفس النتيجة وحسم تشيلسي لقب البطولة بالفوز في ركلات الترجيح.

ولم يتمكن حكيم زياش من استكمال المباراة حيث خرج في الدقيقة 42 بعد تعرضه لإصابة قوية بخلع في الكتف خلال كرة مشتركة أثناء عودته للدفاع في ركنية لفريق فياريال.

وقال توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي عن إصابة حكيم زياش أمس: «عندما تخرج لاعب في الشوط الأول من المباراة هذا يعني أن الأمر خطير.. لسوء حظنا زياش كان من اللاعبين الحاسمين خلال الفترة الماضية مع تشيلسي».

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المصرى اليوم

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