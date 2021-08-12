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جامعة القاهرة تعلن تنظيم مسابقة سباحة للطلبة والطالبات بالمدينة الرياضية

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جامعة القاهرة تعلن تنظيم مسابقة سباحة للطلبة والطالبات بالمدينة الرياضية جامعة القاهرة تعلن تنظيم مسابقة سباحة للطلبة والطالبات بالمدينة الرياضية

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تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة مسابقة سباحة للطلاب بمجمع حمامات السباحة بالمدينة الرياضية، وتبدأ المسابقة للطلاب يوم الأحد 15 أغسطس، وللطالبات يوم الإثنين 16 أغسطس الجاري، وتجرى مجالاتها على النحو التالي: 50 متر حرة طلبة وطالبات، و100 متر حرة طلبة وطالبات، و100 متر تتابع طلبة وطالبات، و100 متر مزدوجة طلبة وطالبات، و50 متر تحت طلبة وطالبات.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة خصصت جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى حيث يحصل الطالب الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه، والمركز الثاني 1500 جنيه، والمركز الثالث 1000 جنيه.

وأضاف الدكتور الخشت، أن المسابقات الرياضية التي تنظمها الجامعة تتيح الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس وتلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، سعي الجامعة للارتقاء بالحالة الصحية والبدنية للطلاب وصقل مواهبهم ودعم روح التنافس بينهم مما يساعد على اختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الرياضية الداخلية والخارجية.

كما أشار د جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تنتهز فرصة انخفاض معدلات موجة كورونا لاستئناف الانشطة الطلابية الجماعية مع مراعاة جميع الاجراءات الاحترازية.

المصرى اليوم

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