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بعد تحقيقه 500 جنيه الثلاثاء .. دور العرض ترفع فيلم «أحمد نوتردام»

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بعد تحقيقه 500 جنيه الثلاثاء .. دور العرض ترفع فيلم «أحمد نوتردام» بعد تحقيقه 500 جنيه الثلاثاء .. دور العرض ترفع فيلم «أحمد نوتردام»

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تراجعت إيرادات فيلم «أحمد نوتردام» الأسبوع الماضي ولم يجني أرقام كبيرة، ما دفع عدد كبير من دور العرض السينمائي لرفعه خاصةً بعدما جني 525 جنيهًا، أمس الأول الثلاثاء، وهو عمل كوميدي بطولة رامز جلال، وغادة عادل، وبيومى فؤاد، وحمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

الفيلم تدور أحداثه حول حدوث مجموعة من جرائم القتل والاختطاف من شخص مجهول، تحاول الشرطة أن تقوم بالبحث عنه، وعندما يكتشف صحفي في بداية حياته تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) الشهيرة، يحاول التنكر في شخصية تشبهه ويطلق عليه اسم (أحمد نوتردام)، ويحاول جذب القاتل بأن قام بالتنسيق مع احدي الفتيات على اختطافها كتمثيل، وينجح في ذلك وتتوالى الأحداث.

المصرى اليوم

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