أخبار عاجلة

محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة» -
جامعة سوهاج: رحلة علمية وترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة إلى مدينة الإسكندرية -
محافظ الشرقية يشيد بمنظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين -
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتابع سير العمل بمركز لقاح المسافرين بقرية الحجاج -
رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة -
أول تصريح من روبرتسون عقب تمديد عقده مع ليفربول -
ليفربول يمدد عقد «ممول الأهداف» الأول في الفريق -
الصبارة الراقصة تتصدر الترند في الاردن -
هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى -
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمل": دخلت عالم الهجن من الباب الكبير

Print
بعد أن أصبحت السيدة الأولى في مهرجان ولي العهد

أصبحت أمل بنت مسفر الفاران، أول سيدة ومالكة للهجن تشارك في مهرجان ولي العهد للهجن، منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2018م، حيث شاركت أمس الأربعاء بمطيتين "الدانة، واللؤلؤة" في الفترة المسائية، بشعارها "اللون الوردي والبحري" في فئة "الحقايق"، ضمن المرحلة التمهيدية للمهرجان في نسخته الثالثة، حيث اكتفت بالمشاركة الأولى بتحقيق المطية "اللؤلؤة" المركز السادس، ضمن الشوط رقم 13.

وأكدت "الفاران": "إن ما تحظى به المرأة في عهد مولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد في شتى المجالات، كان السبب الرئيس في اتخاذي قرار المشاركة، ورفع علم وطني في هذا المحفل العالمي الكبير".

وأضافت: "دخولي عالم الهجن بدأ من الباب الكبير، بالمشاركة في هذا المهرجان؛ لما يحظى به من اهتمام عالي المستوى، ومشاركة أبرز الأسماء العربية في عالم الهجن".

وبيّنت أمل أن قرار مشاركتها بـ"الدانة، واللؤلؤة" قرار استراتيجي، لتكون مشاركة في النسخ المقبلة، وقالت: "أتابع بشكل شخصي ودقيق تحضير واستعدادات المطيتين، وفق برنامج معد بطريقة تمكنني -بإذن الله- من المنافسة على الوصول إلى الأشواط النهائية، وتحقيق أحد المراكز الأولى بالمهرجان الغالي".

وكشفت أمل الفاران عن سبب تسميتها المطيتين "الدانة" و"اللؤلؤة"، أن لها ابنتين هما "دانة" و"لؤلؤة"، وتسعى إلى امتلاك قعود، لكي تسميه "الريان" على اسم ابنها "ريان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السفارة السعودية بالقاهرة.. تقرّر رفع تعليق الدخول إلى المملكة من الدول المحظورة

السفارة السعودية بالقاهرة.. تقرّر رفع تعليق الدخول إلى المملكة من الدول المحظورة

قرار عاجل من السعودية بشأن الدول المعلق القدوم منها

قرار عاجل من السعودية بشأن الدول المعلق القدوم منها

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة