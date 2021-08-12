«الشباب والتنمية» ندوة بمركز طلعت حرب الثقافي غدًا

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ينظم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثانية ظهر غد الجمعة 13 أغسطس، بمناسبة يوم الشباب العالمي، ندوة ثقافية بعنوان «الشباب والتنمية».

تقدم الندوة الدكتورة رشا أبوشقرة عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشؤون الإفريقية، وتدور حول الشباب ودورهم في التنمية المجتمعية في مصر والعالم، مع التطرق إلى القوانين المنظمة لسن الشباب من خلال تعريفات الأمم المتحدة، كذلك التحديات التي تواجه تلك المرحلة العمرية في مجالات الصحة والتعليم والثقافة.

ويعقب الندوة، وفي السابعة مساء، حفل لفرقة «طبلة الست»، والتي تأسست في عام 2019 على يد عدد من الفتيات هن: جينا، ريتا، ريهام، سها، منة، ودعاء، ويغنين مجموعة من الأغنيات التراثية منها: مربعات بن عروس، آه يالالي، يا صلاة الزين، على ورق الفل، يا تجبلي شكلاتة، العتبة جزاز، بتناديني تاني ليه، يا أبو اللابابيش يا قصب.. وغيرها من الأغنيات التراثية.