حبس عاطل أصاب 7 أشخاص بطلقات نارية في «حنّة» عروس بالخانكة

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قررالمستشار أحمد البوشى رئيس نيابة الخانكة بالقليوبية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إطلاق أعيرة نارية وإصابة 7 أشخاص بينهم طفلان وإحراز سلاح ناري غير مرخص، كما قررت النيابة إرسال السلاح وفارغ الطلقات إلى المعمل الجنائى وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان والاستعلام عن حالة المصابين.

قال «ا. ش» والد إحدى الضحايا وتدعى «هـ. ا»، 12 عاما، إن «الواقعة حدثت خلال حضور ابنته «حنة» في حي الفراحنة بمنطقة عرب العيايدة وفجأة بدأت طلقات الأعيرة النارية من أحد المعازيم، حيث أمسك بفرد خرطوش ابتهاجًا بالعرس، لكن علقتْ طلقة داخل الفرد وحاول إخراجها إلا أن طلقات الخرطوش خرجت بشكل عشوائى في وجه المعازيم فأصيبت نجلته باشتباه بانفجار في العين اليمنى، وتم نقلها لمستشفى الدمرداش بالقاهرة».

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ بإصابة 7 اشخاص بينهم طفلان برش الخرطوش في حفل حناء عروس بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية وتبين أنه أثناء حضور عاطل حفل حناء عروس أطلق الرصاص من فرد خرطوش بحوزته فأصابت إحدى الطلقات 7 أشخاص بينهم طفلان برش الخرطوش وتم نقلهم جميعا للمستشفى وألقت مباحث مركز شرطة الخانكة القبض على المتهم في الحال وضبط بحوزته السلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة.