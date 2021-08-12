شادي محمد : الإسماعيلي استحق ركلة جزاء ضد الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، إن الإسماعيلي استحق ركلة جزاء بالأمس أمام المارد الأحمر، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العام، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال شادي في تصريحات تليفزيونية: «الإسماعيلي استحق الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة على معلول لأحمد مدبولي لاعب الدراويش، ولكن لا بد من الإشادة بحكم الڤيديو Var الذي عاد واحتسب خطأ لصالح المالي أليو ديانج لاعب وسط القلعة الحمراء».