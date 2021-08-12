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محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:12 مساءً
جامعة سوهاج: رحلة علمية وترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة إلى مدينة الإسكندرية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:12 مساءً
محافظ الشرقية يشيد بمنظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:12 مساءً
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتابع سير العمل بمركز لقاح المسافرين بقرية الحجاج
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:12 مساءً
رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:12 مساءً
أول تصريح من روبرتسون عقب تمديد عقده مع ليفربول
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:12 مساءً
ليفربول يمدد عقد «ممول الأهداف» الأول في الفريق
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:12 مساءً
الصبارة الراقصة تتصدر الترند في الاردن
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:05 مساءً
هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:03 مساءً
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:03 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
رئيسي يقدم التشكيلة الحكومية إلى البرلمان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 12 أغسطس 2021 12:12 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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