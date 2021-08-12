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صحة القليوبية: 10 مراكز لتطعيم الراغبين في السفر بمصل كورونا في القليوبية

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صحة القليوبية: 10 مراكز لتطعيم الراغبين في السفر بمصل كورونا في القليوبية صحة القليوبية: 10 مراكز لتطعيم الراغبين في السفر بمصل كورونا في القليوبية

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أعلن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن البدء في تطعيم المسافرين للخارج بدءا من اليوم الخميس وذلك داخل ١٠ مراكز مخصصة لذلك تضم جميع مراكز ومدن المحافظة وهم، المركز الطبي ببنها ومركز طبي خانكة أول، ومركز طبي الخصوص، ومركز طبي الشباب بالعبور،و مركز طبي أول بالقناطر، ومركز طبي بهتيم ٢ بالإدارة الصحية بشبرا شرق، ومركز طبي شبين القناطر، ومركز طبي قليوب المحطة، ومركز طبي طوخ، ومركز طبي كفر شكر.

وأشار إلى التزام المواطنين بمكان تلقي التطعيم الموضح بالرسالة الخاصة على جهاز المحمول بميعاد، ومكان التطعيم المحدد له، وفي حال طلب استخراج الشهادة المؤمنة يتم إحضار جواز سفر ساري وايصال رسوم الشهادة.

وأكد وكيل وزارة الصحة إنه يتوافر حاليا بمديرية الصحة بالقليوبية ومراكز التطعيم الخاص بالتطعيمات لفيروس كورونا بها والبالغ عددها ٢٤ مركز نحو ٦٣ الف جرعة تطعيم تضم خمسة أنواع متعددة من التطعيمات وهي «سينوفارم وسينوفاك وسبوتنك الروسي واسترازينيكا وجونسون اند جونسون» وسيتم توزيعها على المراكز لتطعيم المسافرين والمواطنين وأيضا الذين، سيتم إعطائهم الجرعة الثانية.

وأوضح وكيل الوزارة بأستمرار الجهود المكثفة للفرق المتحركة لوصول التطعيمات لأكبر قدر من المواطنين وذلك بكافة التجمعات والهيئات الحكومية والخدمية للحد من أي انتشار لفيروس كورونا، ومنع التكدس في مراكز التطعيم وتحديد عدد من المواطنين لا يتعدي ١٥٠ فرد صباحا و١٥٠ فرد مساء بكل مركز تطعيم بإجمالي ٣٠٠ جرعة كل يوم في كل مركز تطعيم ومنع أي زحام للمواطنين وتسهيلا عليهم بمراكز تلقى اللقاح.

المصرى اليوم

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