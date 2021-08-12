رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل ختام مهرجان البيئة الثامن عشر

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نظمت جامعة الزقازيق، اليوم الخميس، حفل ختام فعاليات مهرجان البيئة الثامن عشر، برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتور غادة شاكر نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء ووكلاء كليات الجامعة ومديري الادارات والطلاب، وذلك تقديراً للجهود المبذولة من جميع المشاركين في القوافل والأنشطة الخدمية لهذا العام، تحت شعار «صحة الإنسان»، بقاعة تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وخلال كلمته أعرب الدكتور عثمان شعلان عن تقديره للجهود المبذولة من جميع المشاركين في انشطة وفعاليات المهرجان ،بهدف تحقيق رسالة جامعة الزقازيق في خدمة مجتمع الجامعة أولا، ثم المجتمع المحيط بقرى ومراكز محافظة الشرقية، والذي تم من خلال القوافل التنموية الشاملة الصحية والبيطرية والتوعوية والتثقيفية والتدريبية، والمساهمة الجادة في تنفيذ المبادرات الرئاسية لرئيس الجمهورية كـ صحة المرأة، و100 مليون صحة، ومبادرة حياة كريمة لرفع مستوى المعيشة وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة صنايعية مصر للقضاء على البطالة وتدريب وتوفير فرص عمل للشباب والتدريب على المشروعات الصغيرة، بما يضمن حياة كريمة للجميع، مؤكدا أن وراء هذا الإنجاز جو من الألفة والحب والتعاون، مقدما كل الشكر والتقدير لكل من شارك في هذا العمل المشرف.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة غادة شاكر، حصاد لأهم الأنشطة والفعاليات التي نفذها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ بدء المهرجان، بما يتضمنه من قوافل طبية بشرية وطبية بيطرية ،ودورات تدريبية وورش عمل للتدريب على الصناعات الصغيرة، بالإضافة إلى القوافل الزراعية والتمريضية وتنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية، حيث بلغ عدد القوافل الطبية البشرية 12 قافلة وعيادات في جميع التخصصات الطبية لكلية الطب البشري بالزقازيق، وشاركت مؤخرا كلية الطب بفاقوس ،ووصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 8192 حالة، وتوفير الادوية اللازمة عن طريق كلية الصيدلة وتصرف مجانا، بالإضافة إلى القوافل الطبية البيطرية لكلية الطب البيطري والمستشفى البيطري والبالغة 50 قافلة وعدد المستفيدين 11551 حالة، وكذلك القوافل التمريضية لكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض، والدور التوعوي الذي تقدمه 9 قوافل لعدد 4115 حالة من المترددين على العيادات والخدمات التي تقدمها القافلة، فضلا عن القوافل الزراعية الإرشادية التي تنظمها كلية الزراعة والتي بلغت 3 قوافل لعدد 2170 من المزارعين وأهالي القرى .

وأضافت أنه في مجال محو الأمية، حققت الجامعة مراكز متقدمة حيث حصلت في اخر تقرير للهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار على المركز الثاني، حيث تم تنظيم 5026 فصل وتم محو امية 11258 مواطن، كما شاركت وحدة التطرف الفكري في أنشطة وفعاليات المهرجان ورافقت القوافل، حيث نظمت 5 دورات تدريبية بعدد من القرى والمراكز ووصل عدد المستفيدين 436 مواطن، فيما كثف القطاع دوره التوعوي في مواجهة المشكلات والظواهر المجتمعية، منها دوره في مواجهة جائحة كورونا ،والتوعية بخطورة ختان الاناث ،والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الانجابية شارك في ذلك كل من كليتي الطب والتمريض .

وأضافت لم تغفل أنشطة المهرجان عن الاهتمام بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الابداعية بتنظيم دورات تدريبية تحت مسمى «ذوي الأنامل الناطقة» ،بالتعاون مع جمعية الصم والبكم وضعاف السمع بمحافظة الشرقية، كما أنه في مبادرة صنايعية مصر تم تنظيم عدد 5 دورات، ووصل عدد المتدربين 370 في مجالات صيانة المصاعد والتبريد والتكييف والسباكة وغيرها من برامج التدريب المقدمة من كلية الهندسة، وإنطلاقاً من الدور المجتمعي لجامعة الزقازيق ومساهمتها المتميزة في تفعيل المبادرات الرئاسية، وتوجيهات القيادة السياسية وقرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف الجامعات الاقليمية بالمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرية المصرية مبادرة «حياة كريمة»، وصل عدد القوافل التي تم تنظيمها ضمن المبادرة 5 قوافل وعدد المستفيدين 3600 مواطن ،لافتة إلى أنه بالتعاون مع الجيش الثاني الميداني، قامت كلية الهندسة بتنفيذ المرحلة الأولي بقرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية الذي يضم عدد 41 قرية بتوابعها ،من خلال تقديم الاستشارات الهندسية اللازمة للمشروع، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتلك القرى من طرق وصرف صحي وكهرباء، ومياه وخدمات أساسية بعمل خرائط مساحية لكافة المعالم الطبيعية والصناعية، وعمل دراسة تصميمية لشبكات الطرق ،وذلك وفقاً للاشتراطات المصرية لتحقيق حياة كريمة لسكان الريف المصري.

وأشارت إلى أنه في إطار تطوير الأداء ومنظومة العمل بالعديد من الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص، تم مخاطبة وزارة المالية لتحسين أوضاعها المالية، كما يتم تجديد المركز الثقافي الاجتماعي بموافقة رئيس الجامعة وافتتاح حضانة الجامعة بعد التجديد .

وفي ختام الحفل كرم الدكتور عثمان شعلان، والدكتورة غادة شاكر، المشاركين بإهدائهم درع المهرجان وشهادات التقدير، كما تم تكريم أعضاء مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والعاملين بالقطاع، وإدارة المشروعات وفريق الطلاب المشارك بالقوافل من كليات الجامعة .