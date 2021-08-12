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«منقرع أم منكاورع؟».. مدير منطقة آثار الأهرامات يكشف الاسم الصحيح للهرم الأصغر

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«منقرع أم منكاورع؟».. مدير منطقة آثار الأهرامات يكشف الاسم الصحيح للهرم الأصغر «منقرع أم منكاورع؟».. مدير منطقة آثار الأهرامات يكشف الاسم الصحيح للهرم الأصغر

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كشف أشرف محي الدين، مدير منطقة آثار الأهرامات، عن النطق الصحيح للهرم الأصغر والذي يخطئ فيه الجميع.

وقال أشرف محي الدين، خلال حديثه مع مراسل برنامج «صباح البلد»، في حلقة خاصة بمنطقة الأهرامات بعد تطويرها، إن «الاسم الصحيح هو منكاورع وليس منقرع كما يقال».

وأضاف مدير منطقة آثار الأهرامات، أن موكب المومياوات الملكية، فتح أمام الناس اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة، وترنيمة إيزيس.

وتابع: «العالم أجمع يهتم باللغة المصرية القديمة وبزعل لما أسمع حد يقول منقرع.. اسمه مِنكاورع».

وأتم أن هناك فيلمت تسجيليا عن الأهرامات يحكي تاريخ المنطقة الأثرية، والغرض منه هو تأهيل الزائر لمغامرة زيارة الأهرامات، فيجب أن يحصل الزائر على خلفية قبل زيارة أعظم وأكبر مغامرة لزيارة الأهرامات.

المصرى اليوم

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