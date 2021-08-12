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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الخميس التصنيف الشهري للمنتخبات والذي حافظ من خلاله منتخب مصر الأول على تصنيفه بالمركز الـ45 عالميًا والسادس بقائمة المنتخبات الإفريقية.

واحتفظ منتخب السنغال بصدارة قائمة المنتخبات الأفريقية في تصنيف الفيفا، في المركز الـ 21 عالميا، يليه كل من تونس (28) ثم الجزائر (30) ثم المغرب (32) ثم نيجيريا (34)، يليه مصر (46) ثم غانا والكاميرون في المركزين 52 و54 على الترتيب .

وتصدر منتخب بلجيكا التصنيف رغم خروجه من دور الثمانية ليورو 2020، فيما حل منتخب البرازيل ثانيا رغم خسارته أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.

وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الثالث، يليه المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع، ثم منتخب إيطاليا في المركز الخامس.

وحل منتخب الأرجنتين في المركز السادس ثم إسبانيا في المركز السابع والبرتغال في المركز الثامن والمكسيك في المركز التاسع وأمريكا في المركز العاشر.