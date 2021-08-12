تقدم إيطاليا والأرجنتين .. وطفرة قطرية في تصنيف فيفا

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انضم المنتخب الإيطالي، بطل يورو 2020، والمنتخب الأرجنتيني، بطل كوبا أمريكا، لقائمة المصنفين العشرة الأوائل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس.

وتقدم المنتخب الإيطالي للمركز الخامس بفارق مركز واحد عن المنتخب الإنجليزي، وصيف يورو 2020.

وصعد منتخب الأرجنتين للمركز السادس بعدما أنهى نجمه ليونيل ميسي صيامه عن الألقاب وقاد بلاده للتتويج باللقب القاري على حساب البرازيل.

وتصدر منتخب بلجيكا التصنيف، رغم خروجه من دور الثمانية ليورو 2020، فيما حل منتخب البرازيل ثانيا رغم خسارته أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.

وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الثالث، يليه المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع، ثم منتخب إيطاليا في المركز الخامس.

وحل منتخب الأرجنتين في المركز السادس ثم إسبانيا في المركز السابع والبرتغال في المركز الثامن والمكسيك في المركز التاسع وأمريكا في المركز العاشر.

وتقدم منتخب أمريكا 10 مراكز في التصنيف بعد فوزه بالكأس الذهبية لكنه ظل خلف منتخب المكسيك وصيف البطولة القارية، وتقدمت قطر مضيفة مونديال 2022 للمركز 42 بعدما قفزت 16 مركزا لتعادل أفضل مركز لها والذي بلغته في عام 1993.

وجاءت الطفرة التي حققها المنتخب القطري بعد بلوغه المربع الذهبي للكأس الذهبية، وتصدر منتخب اليابان تصنيف المنتخبات الآسيوية محتلا المركز 24، فيما تصدرت السنغال تصنيف المنتخبات الإفريقية.