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بدء تفعيل العقوبات تجاه السيارات الغير ملتزمة بتركيب الملصق الألكترونى

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بدء تفعيل العقوبات تجاه السيارات الغير ملتزمة بتركيب الملصق الألكترونى بدء تفعيل العقوبات تجاه السيارات الغير ملتزمة بتركيب الملصق الألكترونى

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أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات الغير ملتزمة بتركيب الملصق الإلكتروني أوالملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى فقدت صلاحيتهابداية من شهر سبتمبر المقبل.

وقالت مصادر أن العقوبات التى يتم توقيعها ضد غير الملتزمين بعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتمثل فى سحب الترخيص لمدة لا تقل عن 30ولا تزيد على 90، والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 300جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بجميع أنواعها من القيام بطلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور ويتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة “ذات ملصق إلكتروني” واستلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور .

  • تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg.

المصرى اليوم

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