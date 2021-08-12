شمال سيناء تسجل حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد

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سجلت محافظة شمال سيناء حالة ايجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي حالات شفاء أو وفاة جديدتين.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالة ايجابية جديدة ليصل عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس إلى 538 حالة،، لافتًا إلى أن عدد حالات الوفاة على مستوي المحافظة يبلغ 217 حالة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الشفاء يبلغ 3096 حالة، مع وجود حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و24حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.