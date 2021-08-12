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وزيرة الثقافة: لن نتوقف عن دعم وإطلاق مهرجانات جديدة للسينما

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وزيرة الثقافة: لن نتوقف عن دعم وإطلاق مهرجانات جديدة للسينما وزيرة الثقافة: لن نتوقف عن دعم وإطلاق مهرجانات جديدة للسينما

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أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على أهمية إطلاق مهرجانات سينمائية جديدة تدعمها وترعاها الدولة ممثلة في وزارة الثقافة.

وقالت خلال إستقبالها الكاتب الصحفي قدري الحجار الرئيس التنفيذي لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية، والكاتب الصحفي محمد قناوي رئيس عمليات المهرجان، أن تعد من أوائل الدول التي حرصت على عدم توقف الأنشطة الفنية خلال فترة كورونا وإنها إستطاعت أن تخرج بمهرجاناتها المختلفة بصورة أمنة خلال العام الماضي والعام الحالي وإنها لم تتوقف عند هذا الحد بل تسهم في إطلاق مهرجانات جديدة تقدم ألوانا سينمائية مختلفة ونوعية مثل مهرجان السينما الفرانكوفونية.

وشددت وزيرة الثقافة على دعمها الكامل لجميع المهرجانات المصرية التي تقدم صورة رائعة للفن والإبداع المصري.

ومن جانبه، توجه الكاتب قدري الحجار بالشكر لوزيرة الثقافة على دعمها لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية الذي يعد أحدث وليد في المهرجانات المصرية وقال: أن الوزيرة قدمت الكثير من أجل إخراج الدورة الأولي للمهرجان في صورة مبهرة تتماشي مع ماتشهده مصر حاليا من إنجازات غير مسبوقة تسطر به تاريخا لجمهوريتها الجديدة

وأضاف أن الدورة الأولي تشهد عددا من الفعاليات والأنشطة السينمائية الفرانكوفونية منها قسم خاص بالسينما التونسية ضيف شرف المهرجان ويعرض خلال المهرجان مجموعة مميزة من الأفلام التي تعد من أهم كلاسيكيات السينما التونسية وسيكون لبعض نجومها نصيبا من التكريم خلال أيام المهرجان.

وقال الكاتب محمد قناوي رئيس عمليات المهرجان، أن إدارة المهرجانات تعمل جاهدة على تقديم دورة مميزة رغم الظروف الصعبة التي سببتها جائحة كورونا والتي كانت وراء تأجيل إقامة الدورة الأولي للمهرجان من العام الماضي إلى العام الحالي.

وأوضح «قناوي» أن إقامة ضيوف المهرجان ستكون بأحد الفنادق الكبري بالإسكندرية، فيما ستكون العروض بدور عرض جرين بلازا وفريال والمركز الثقافي الفرنسي ومركز الحرية للإبداع.

المصرى اليوم

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