زراعة الشرقية: ندوة لتوعية العاملين حول التلوث الغذائي وأثره على الصحة العامة للإنسان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديريتي الزراعة والصحة لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين، تم تنفيذ ندوة إرشادية لعدد من العاملين بالإدارات المختلفة بالمديرية، عن التلوث الغذائي وأثره على الصحة العامة للإنسان ، بمشاركة الدكتورة نهلة ثروت، والدكتورة أميمة القواص من إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة ،وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام مديرية الزراعة، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت الحديث عن التلوث، وكيف أصبح يحاصرنا من جميع الإتجاهات داخل المنزل وخارجه وفى كل مكان، وكذلك التعرف على طرق التعامل معه ومحاربته، من خلال بعض الخطوات البسيطة الوقائية التي قد تجنبنا الإصابة بأمراض كثيرة، وطرق الوقاية من تلوث الهواء والغذاء والماء ،لافتا إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحاضرين.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية ،لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيدا بالتعاون بين مديريتي الصحة والزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتبادل الخبرات بين العاملين، وتعظيم الإستفادة منها في تحسين بيئة العمل، والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.