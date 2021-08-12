نتيجة الثانوية العامة 2021 .. و أخبار سارة من البرلمان للطلاب

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فى تدخل برلماني لتخفيف الضغط على طلاب الثانوية العامة خلال الأعوام المقبلة ، طالب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ،الدكتور طارق شوقى بعقد حوار مجتمعي موسع حول خطته الخاصة بتطوير المرحلة الثانوية بمشاركة خبراء واساتذة التعليم بالجامعات المصرية وبمشاركة لجنتي التعليم والبحث العلمى بمجلسى النواب والشيوخ، وايضاً مشاركة عدد من المعلمين من اصحاب الكفاءات والخبرة وعدد طلاب الثانوية العامة واسرهم، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعليم .

واضاف النائب في تصريحات صحفية، اليوم، ان هناك أهمية كبيرة للحوار بشأن هذه القضايا الجماهيرية والتى تحظى بأكبر اهتمام من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، مشيدا بتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التي أكد فيها أن الأساس في تطوير المرحلة الثانوية، أسلوب بناء الأسئلة وما تقيسه هذه الأسئلة وكيفية تحضير الطالب لها بما يحقق أهداف التعلم وأما إضاعة الوقت في جدل هائل حول الوسيلة يثبت أننا بحاجة إلى تفكر أعمق وأدق في أهداف التطوير نفسها.

وقال «أباظة» ان تطوير المرحلة الثانوية اصبح مسئولية المجتمع كله وليس الدكتور طارق شوقى وحده ، مؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل القضاء على «بعبع» الثانوية العامة والحالة النفسية السيئة لطلاب الثانوية العامة واسرهم .

وأضاف : اننا جميعاً مع ضرورة تحديث وتطوير نظام الثانوية العامة من أجل القضاء على مشكلات الثانوية العامة وماتسببه من ازمات متعددة للطلاب واسرهم طوال العام ، معرباً عن ثقته التامة في ان الدكتور طارق شوقى من الشخصيات الوطنية والتى تعمل لصالح الدولة ولصالح جميع ابنائه التلاميذ في جميع المراحل التعليمية قبل التعليم الجامعى .

جاء ذلك في الوقت الذي يبحث طلاب الثانوية العامة على شبكة جوجل على طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ إلكترونيا، وطريقة معرفة نتيجة الثانوية العامة، ونتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، ونتيجة الثانوية العامة بالاسم،، وستعلن النتيجة فور اعتمادها من جانب طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي (2020-2021) باتباع الخطوات التالية:-