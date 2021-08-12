مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بجامعة المنصورة الجديدة

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قام المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بجولة تفقدية بمشروع جامعة المنصورة الجديدة بمدينة المنصورة الجديدة استعداداً لتدشين أول عام دراسي، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، والشركات المنفذة، وذلك في إطار متابعة سير العمل وإزالة أي عقبات، طبقاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتفقد مسئولو الإسكان، أعمال التشطيبات النهائية للمعامل وقاعات الدراسة بكلية المعاملات القانونية الدولية، بجانب الأعمال الجاري تنفيذها بالكليات الأخرى التي تضمها الجامعة، كما تفقدوا أعمال تنسيق الموقع العام من زراعة وإنترلوك وطبقة أسفلت وأعمدة كهربائية للمشروع.