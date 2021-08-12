مصرع شاب غرقا بمصيف بلطيم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شاب مصرعه غرقا في مياه البحر المتوسط بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ بورود إشارة بوقوع حالة غرق بشاطئ الزهراء، وتم انتشال جثمان الشاب، وتبين أن الغريق يدعى «عبدالله محمد فيصل»، 18 سنة من الرياض، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي عن طريق سيارة إسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.