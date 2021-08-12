جهاز العاشر من رمضان يواصل حملات إزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة

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أكد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مواصلة شن حملات إزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الأردنية "مركز المدينة " والطرق الرئيسية والفرعية، وذلك بالتنسيق بين إدارتي الأمن والإشغالات، وبالتعاون مع إدارات التنمية والنظافة والأحياء وشرطة المرافق والتعمير بالمدينة.

وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، أن الحملة تمكنت من رفع وإزالة الإشغالات أمام المحال التجارية، بجانب ضبط معدات تستخدم في تكسير سلم داخل مول، والتعامل مع شروع في مخالفة فتح محال مخالفة بالمجاورة ٧٧ بالحى الـ11.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة فتح محال بمنطقة ابني بيتك بالحي الـ١٠، وإزالة شروع في عمل حديقة للأفراح، وتم رفع كافة المعدات والأدوات المستخدمة في هذه الأعمال، ورفع الإشغالات والتعديات بوحدة سكنية بالحي العاشر، مؤكداً أن الحملات مستمرة ليل نهار لتحقيق الانضباط وظهور المدينة بالشكل اللائق بها.