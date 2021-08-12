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أستراليا تنضم لمنافسة تنظيم مونديال 2030

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أستراليا تنضم لمنافسة تنظيم مونديال 2030 أستراليا تنضم لمنافسة تنظيم مونديال 2030

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يخطط الاتحاد الأسترالي لكرة القدم لتقديم ترشحه من أجل تنظيم بطولة للرجال في 2030 أو 2034، وذلك بعد نجاح مدينة بريسبن في أن تنال شرف استضافة الألعاب الأوليمبية 2032.

وأعلن المدير التنفيذي لكرة القدم الأسترالية، جيمس جونسون عن الخطة خلال مقابلة نشرت اليوم الخميس في صحيفة (ذي اوستراليان) التي أكد فيها أنه يجري بالفعل محادثات مع السلطات لوضع تفاصيل الترشح المستقبلي.

وأشار جونسون إلى أن بلاده ستحاول مجددا تنظيم المونديال بعد المحاولة الفاشلة لاستضافة نسخة 2022، التي ستقام في قطر، في حين أنها نجحت في الحصول على شرف تنظيم كأس العالم 2023 للسيدات، مع نيوزيلندا.

واعتبر المسؤول الأسترالي أن الترشيحات المطروحة حاليا لتنظيم مونديال 2030، سواء من أوروبا (مثل إسبانيا والبرتغال معا) أو أمريكا اللاتينية، لهما أفضلية، في حين قدر أن الفرص لنسخة 2034 ستكون أفضل بالنسبة لبلاده وملفات ترشيح آسيوية أخرى.

المصرى اليوم

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