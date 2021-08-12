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تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sport .. الأرضي والفضائي لمشاهدة مباريات الدوري المصري

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تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sport .. شاهد مونديال اليد والدوري - صورة أرشيفية

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في على التردد الجديد لمجموعة قنواتها .
التردد الجديد هو « .. 11861 معدل الترميز 27500.. » .

تذيع قناة اون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد « .. 11861 معدل الترميز 27500.. » مباراة الأهلي وبيراميدز وتنقل بشكل حصري مباريات الدوري المصري . .

وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الاهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها .


وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الدوري المصري

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت .

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي
يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sport .. شاهد مونديال اليد والدوري - صورة أرشيفية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2
يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

..

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 -
يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport
تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sport .. شاهد مونديال اليد والدوري - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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