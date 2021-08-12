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الصبارة الراقصة تتصدر الترند في الاردن
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:05 مساءً
هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:03 مساءً
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:03 مساءً
"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:03 مساءً
مخالفة 16 منشأة عقب تنفيذ جولات على منافذ بيع الأجهزة المنزلية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:03 مساءً
تعرف على الدول التي يشملها تنويه "رفع الحظر" وفتح الدخول المباشر للمملكة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:03 مساءً
"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:03 مساءً
مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:03 مساءً
الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:03 مساءً
المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:03 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أول لقطات من موقع تحطم مروحية "مي-8" في كامتشاتكا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 12 أغسطس 2021 11:43 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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