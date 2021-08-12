أبرز مباريات اليوم .. 3 مواجهات نارية في الدوري المصري الممتاز

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقام اليوم الخميس 21-8-2021 3 مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

مباراة الأهلي و أسوان في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية

تنطلق المباريات بمواجهة البنك الأهلي ضد أسوان على استاد بتروسبورت الساعة السابعة مساءا.

يحكم اللقاء إبراهيم نور الدين، ويعاونه أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال، وعمرو حلاوة حكما رابعا، وحكم الفيديو طارق مجدي ويساعده أحمد حمدي.

يدخل الفريقين المباراة وعينهما على النقاط الثلاثة لصعوبة موقفهما حيث يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة، فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

- صورة أرشيفية

ويقام في نفس التوقيت السابعة مساءا مواجهة أخرى بين المقاولون العرب ضد الجونة على استاد المقاولون العرب.

يدير اللقاء وليد عبد الرازق، ويعاونه مصطفى حسين وخالد السيد، ومحمد عزوز حكما رابعا، وحكم الفيديو وائل فرحان ويساعده إبراهيم محجوب.

يدخل الجونة اللقاء وهو في منطقة الآمان في المركز التاسع برصيد 37 نقطة، أما المقاولون العرب لا بديل أمامه إلا الفوز بنقاط المباراة حتى يبتعد عن مناطق الهبوط التي يفرقه عنها 3 نقاط فقط حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

مباراة المصري البورسعيدي و بيراميدز في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية

اقرأ أيضا:

وتختتم مواجهات اليوم بمباراة بيراميدز أمام المصري البورسعيدي على استاد الإسكندرية في التاسعة مساءا.

يتولى الإدارة التحكيمية للمباراة عبدالعزيز السيد، ويعاونه أحمد توفيق ومحمد العزازي، وحسام عبد المنعم حكما رابعا، وحكم الفيديو محمد عباس قابيل ويساعده عمرو عايد.

يدخل الفريقين المباراة بعدما ضمنا تمثيل مصر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، ويعد لقاء لتحسين المراكز فقط، حيث يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 46 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

تنقل مباريات الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت 1 و2 و3.