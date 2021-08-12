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جامعة الفيوم: فتح باب التقدم لجوائز عيد العلم الرابع عشر 2021

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جامعة الفيوم: فتح باب التقدم لجوائز عيد العلم الرابع عشر 2021 جامعة الفيوم: فتح باب التقدم لجوائز عيد العلم الرابع عشر 2021

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أعلن الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فتح باب التقدم لجوائز احتفالية عيد العلم الرابع عشر ٢٠٢١ بالجامعة.

وأوضح أن جوائز عيد العلم تقدم للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، حيث تتضمن جوائز عيد العلم الجائزة التقديرية للأساتذة، وجائزة التفوق في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة للسادة أعضاء هيئة التدريس، وأيضا الجائزة التشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى للأساتذة والأساتذة المساعدون، والجائزة التشجيعية في التأليف العلمي والترجمة وبراءة الاختراع لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، وجائزة التميز في النشر العلمي الدولي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، وأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الهيئة المعاونة والوافدين والإداريين.


والجدول التالي يبين الجهة التي يتم تقديم الترشيحات إليها وآخر موعد للتقدم وطريقة التقدم (إلكتروني أو ورقي):

المصرى اليوم

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