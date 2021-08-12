المجلس الوطني للتدريب والتعليم يعتمد مركز تدريب مياه أسيوط

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن نجاح مركز التدريب الرئيسي في الحصول على شهادة الاعتماد من قبل المجلس الوطني للتدريب والتعليم بعد أن إجتاز برنامج التأهيل والإعتماد، للعمل في مجال التدريب، وتم إدراجه في سجل المراكز المعتمدة لدي المجلس الوطني، بعد مطابقتها لمعايير الكفاءة والتميز.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن مركز التدريب الرئيسي يقدم دورات تدريبية على مدار العام بهدف الارتقاء بالمستوى المهني والمهارى لابناء الشركة بمختلف التخصصات فى قطاعي المياه والصرف الصحي سواء كان على المستوى النظرى المعرفي أم العملي التطبيقى والموجهة للمهندسين، أو الكيميائيين، أو الفنيين، أو المحصلين، أو الإداريين.

وأضاف أن المركز التدريبي يضم عدد(4) قاعات مجهزة بأحدث أجهزة العرض ومتواكبة مع تقنيات التعلم والتدريب الحديثة ليكون قادر على صناعة الشخصية الإيجابية المشاركة فى خلق الإبداع، وذلك من خلال تأهيل الكوادر البشرية من أبناء الشركة واستثمارها فى نقل الخبرات للبراعم الشابة المستحدثة فى بيئة العمل، أو استقطاب متخصصين من جهات خارجية.

وأشار إلي أن إمكانات المركز التدريبى تسمح باستضافة برامج تدريبية لشركات شقيقة أو أى جهات خارجية، معقبا هذا الإعتماد هو حلقة من ضمن سلسلة من النجاحات التى حصدها المركز، بعد حصوله على شهادة الأيزو العالمية فى الجودة والأداء الإدارى فى الفترة القريبة الماضية.