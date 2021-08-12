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«الست وسيلة» يحتفي بمشوار الشاعر صلاح عبد الصبور

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«الست وسيلة» يحتفي بمشوار الشاعر صلاح عبد الصبور «الست وسيلة» يحتفي بمشوار الشاعر صلاح عبد الصبور

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بمناسبة الذكرى الأربعين لرحيل الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور، يقيم بيت الشعر العربي- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في الرابعة عصر الأحد 15 أغسطس القادم احتفالية كبرى بمقر البيت بمركز إبداع الست وسيلة (خلف الجامع الأزهر).

تقام ورشة لشعراء جامعات تتضمن قراءات في شعر الراحل الكبير، يليها مناقشة المبحث الثاني من الأمسية، والذي يقام تحت عنوان: «صلاح عبدالصبور شاعراً ومسرحياً»، حيث يقدم الفنان طارق دسوقي والشعراء: أحمد طه، عبدالمقصود عبدالكريم ونور الدين نادر شهادات حول تجربة «عبدالصبور» المسرحية.

- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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