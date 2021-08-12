التنمية المحلية : 67.6 ألف شكوى تلقتها مبادرة صوتك مسموع وحل 96.6% منها

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أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة فى تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين من خلال مبادرة «صوتك مسموع»، والرد عليها، وتقديم الخدمة بأسرع إستجابة ممكنة وأبسط الطرق الغير تقليدية، من خلال التواصل الاجتماعى مع المواطنين، والتى تعد استكمالاً لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة حالياً، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية التواصل مع المواطنين و تلقى شكواهم ومطالبهم والعمل على حلها.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الخميس، إن المبادرة تلقت خلال شهر يوليو 2021 نحو 10 آلاف و468 رسالة، تضمنت 2160 شكوى، وتم الرد على 1679 شكوى منها بنسبة 77.7%، وجارى حل باقى الشكاوى، مشيرا إلى أن المبادرة ترجمة لحرص الوزارة على التواصل مع المواطنين، وللإعلان عن مرحلة جديدة تعتمد على أسس عصرية، وتأتي فى إطار جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التى تعلى من شأن المواطن، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطن فى إطار من الشفافية لتحقيق التنمية المستدامة، والإرتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة وإنعكاسها على المواطنين فى القرى و المراكز و المدن.

وأكد أن تفعيل المبادرة يرتبط بتنويع قنوات تلقى الشكاوى ورصدها وتسجيل وشكاوى المواطنين إعتمادا على الوسائل الحديثة، والتحرر من القيود السابقة التى كانت مفروضة لتقديم الشكاوى، ومنها أن يقدم المواطن شكواه بنفسه ورقياً لإدارة خدمة المواطنين، إضافة إلى عدم الأخذ بالشكاوى التى كانت ترد سابقا للجهات الحكومية من خلال التليفون، موضحاً أنه تم استحداث قنوات عصرية تمكن المواطن من تسجيل شكواه من خلال صفحة المبادرة على الفيس بوك ورقم الواتس آب والبريد الالكترونى للمبادرة والخط الساخن وهذه القنوات متاحة لغالبية شرائح المجتمع، وقال أن رقم 15330 هو رقم الخط الساخن للمبادرة ورقم الواتس أب هو 01150606782 وصفحة المبادرة على الفيس بوك هى ( www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الالكترونى info@mld.gov.eg

وأوضح التقرير الذى تلقاه الوزير، أن «صوتك مسموع»، تلقت نحو 356 ألف رسالة منها 67 ألفاً و584 شكوى، تم حل 65 ألف و320 منها، بنسبة 96.6%، وجارى حل 2254 شكوى، لافتاً إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر يوليو 2021 كانت تخص القمامة وبلغ عددها 1178 شكوى، تليها الإشغالات 816 شكوى، ومخالفات البناء 27 شكوى. وأشار التقرير إلى أن خدمة الواتس آب تلقت 8210 رسالة تضمنت 1904 شكاوى، تم حل 1504 منها بنسبة 79%، وجارى حل الباقى، وتلقت خدمة البريد الالكترونى 78 رسالة، منها 23 شكوى، تم حل 16 منها، وجارى حل الباقى بنسبة 69.7% ، فيما تلقى الخط الساخن 207 اتصالات تليفونية تضمنت إقتراحات للمواطنين والإستفسار عن الشكاوى المقدمة.

ووجه الوزير، الشكر لجميع العاملين فى المبادرة بديوان عام الوزارة و المحافظات على ما يبذلونه من جهود حثيثة للتعامل مع شكاوى المواطنين ومطالبهم، والعمل على حلها، مؤكدا أن هدفنا هو خدمة المواطن المصرى وتقديم الحلول لمشكلاته.