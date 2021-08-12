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ضبط 1.5طن دواجن مجمدة مجهولة المصدر وفاسده في ثلاجة بالقليوبية

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ضبط 1.5طن دواجن مجمدة مجهولة المصدر وفاسده في ثلاجة بالقليوبية ضبط 1.5طن دواجن مجمدة مجهولة المصدر وفاسده في ثلاجة بالقليوبية

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ضبطت مباحث في القليوبية ثلاجة لحفظ اللحوم والدجاج بها كميات من الدواجن المجمدة تبين أنها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الأدمى تمهيدا لطرحها في الأسواق وتم التحفظ على الكمية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن بها كميات تصل إلى نحو 1،5طن دواجن مجمدة بدون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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