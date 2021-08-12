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ارتفاع ضحايا الفيضانات التي تشهدها النيجر إلى 52 شخصاً

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ارتفاع ضحايا الفيضانات التي تشهدها النيجر إلى 52 شخصاً ارتفاع ضحايا الفيضانات التي تشهدها النيجر إلى 52 شخصاً
غمرت 5 آلاف و218 منزلاً وتضرر 50 ألفاً و305 أشخاص

ارتفاع ضحايا الفيضانات التي تشهدها النيجر إلى 52 شخصاً

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تشهدها النيجر منذ يونيو الماضي، جرّاء الأمطار الغزيرة، إلى 52 شخصًا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم، أن 50 ألفاً و305 أشخاص تضرروا من الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة منذ يونيو الماضي وحتى اليوم.

وأضاف البيان أن الفيضانات غمرت 5 آلاف و218 منزلاً، مشيراً إلى أن الحصيلة المحدثة لعدد الضحايا هي 52 قتيلاً و34 جريحاً.

وكانت آخر حصيلة للضحايا قد أعلنت عنها السلطات المحلية، أمس، وذكرت فيها أن عدد القتلى 44، والجرحى 34.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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