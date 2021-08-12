أخبار عاجلة

الصبارة الراقصة تتصدر الترند في الاردن -
هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى -
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية -
"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين -
مخالفة 16 منشأة عقب تنفيذ جولات على منافذ بيع الأجهزة المنزلية -
تعرف على الدول التي يشملها تنويه "رفع الحظر" وفتح الدخول المباشر للمملكة -
"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات -
مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان -
الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب -
المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إتمام" يوقّع مذكرتيْ تفاهم لتقديم خدمات إلكترونية لتسهيل أعمال المطورين العقاريين

Print
"إتمام" يوقّع مذكرتيْ تفاهم لتقديم خدمات إلكترونية لتسهيل أعمال المطورين العقاريين "إتمام" يوقّع مذكرتيْ تفاهم لتقديم خدمات إلكترونية لتسهيل أعمال المطورين العقاريين
امتدادًا لجهود المركز في تيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري للإسهام في تنمية القطاع

أعلن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، عن توقيعه مذكرتيْ تفاهم مع بنك الرياض وشركة "بيان" للمعلومات الائتمانية؛ بهدف تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية والتحليلات المالية لتسهيل أعمال المطورين العقاريين عبر منصة "إتمام"، امتدادًا لجهود المركز في تيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري للإسهام في تنمية القطاع، ورفع مساهمته في الناتج المحلي؛ وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير.

ووقّع الاتفاقية من جانب مركز "إتمام" مدير عام مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" المهندس عبدالوهاب بن مسفر القحطاني، ومن جانب بنك الرياض الرئيس الأول لمصرفية الشركات محمد بن عبدالعزيز أبو النجا، ومن جانب شركة بيان للمعلومات الائتمانية مدير عام إدارة تقنية المعلومات المهندس محمد بن فيصل بامقدم، ضمن جهود المركز لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، لزيادة نسبة التملك السكني للأسر إلى 70% بحلول 2030.

وتهدف مذكرة التفاهم مع بنك الرياض إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر منصة "إتمام" لتمكين المطورين العقاريين من فتح حساب ضمان خاص بمشروعات البيع على الخارطة، والتقديم للحصول على تمويل للمشروعات المرخصة، وتوفير بيانات مشروعات البيع على الخارطة لتسهيل تمويل الأفراد من عملاء البنك.

وتعمل مذكرة التفاهم مع شركة "بيان" للمعلومات الائتمانية، على تعزيز مجال الاستشارات والتحليلات المالية لقطاع التطوير العقاري، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومشاركة الدراسات والإحصاءات المتعلقة بقطاع التطوير العقاري.

وأوضح مدير عام مركز "إتمام" المهندس القحطاني، أن توقيع المذكرتين يأتي استمرارًا لجهود المركز لتحسين الخدمات وتذليل العقبات أمام المطورين العقاريين، وتأكيدًا على دور "إتمام" في تيسير إنشاء المشروعات العقارية بالمملكة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع العقاري من داخل وخارج المملكة، لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية، وتيسير حصول الأسر السعودية على المسكن الملائم.

وأشار إلى أن المذكرتين ستسهمان في رفع كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية، وتسهيل تقديم "إتمام" للخدمات للمطورين العقاريين عبر منصته الإلكترونية، وإضافة خدمات إلكترونية واستشارية مشتركة مع بنك الرياض وشركة بيان للمعلومات الائتمانية بما يخدم قطاع التطوير العقاري ويسهم في تطوير أعمال الجانبين من خلال توفير خدمات تبادل المعلومات والتعاون المشترك بين الجانبين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السفارة السعودية بالقاهرة.. تقرّر رفع تعليق الدخول إلى المملكة من الدول المحظورة

السفارة السعودية بالقاهرة.. تقرّر رفع تعليق الدخول إلى المملكة من الدول المحظورة

قرار عاجل من السعودية بشأن الدول المعلق القدوم منها

قرار عاجل من السعودية بشأن الدول المعلق القدوم منها

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة