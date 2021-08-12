"ضمان الرياض" تساعد في توظيف قرابة 3 آلاف من المستفيدين خلال 1442هـ

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قدمت خلال المدة نفسها 4300 فرصة تدريب بالشراكة مع 53 جهة

كشفت الإحصائية السنوية الصادرة عن إدارة الضمان الاجتماعي بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن مكاتب الضمان التابعة لها تمكّنت من توظيف ما يقارب 3 آلاف حالة من مستفيدي الضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة لها خلال العام الهجري المنصرم 1442هـ.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي أن مكاتب الضمان في المنطقة قدمت خلال المدة نفسها فرص التدريب لـ4300 مستفيد ومستفيدة، وعقدت الشراكات مع 53 جهة مثل شركات القطاع الخاص والمستشفيات ومصانع العطور والمواد الغذائية؛ لتقديم الفرص التدريبية والوظيفية لمستفيدي الضمان، إلى جانب العروض والرعاية الصحية والخصومات وبعض الخدمات الأخرى، مضيفاً أنه تم مؤخراً البدء في توفير دعم للمشاريع الصغيرة للمستفيدين ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة مع كافة مستفيديها لتمكينهم من الاستقلال المادي والاعتماد على الذات.