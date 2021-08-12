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سفارة المملكة بالفلبين تحذر السعوديين من الظروف المناخية والزلازل

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طالبت باتخاذ الحيطة والحذر والتواصل معها في حالة وجود أي طارئ

سفارة المملكة بالفلبين تحذر السعوديين من الظروف المناخية والزلازل

حذرت السفارة لدى مانيلا السعوديين الموجودين في الفلبين من التقلبات الجوية والزلازل التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي .

وقالت السفارة على حسابها في "تويتر": "نظراً لما تشهده جمهورية الفلبين حالياً من ظروف مناخية وزلازل، نأمل من المواطنين الكرام الموجودين في جمهورية الفلبين اتخاذ الحيطة والحذر، وفي حالة وجود طارئ -لا سمح الله- التواصل مع السفارة".

وضرب يوم أمس الأربعاء زلزال قوته 7.2 درجة منطقة تبعد نحو 66 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من بوبون بالفلبين.

وأصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تحذيراً من موجات المد العاتية (تسونامي) بعد الزلزال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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