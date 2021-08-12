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ضربتهم صاعقة رعدية في حفل زفاف.. مصرع وإصابة 32 امرأة يمنية

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ضربتهم صاعقة رعدية في حفل زفاف.. مصرع وإصابة 32 امرأة يمنية ضربتهم صاعقة رعدية في حفل زفاف.. مصرع وإصابة 32 امرأة يمنية

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لقيت امرأتان مصرعهما، وأصيبت 30 أخريات، بصاعقة رعدية في محافظة ذمار اليمنية، أمس الأربعاء، بعدما ضربت الصاعقة منزلا، أثناء إحياء حفل زفاف للنساء في قرية الأقمر بمديرية ميفعة عنس شرقي المحافظة.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة ذمار، اليوم الخميس، إن الحادث أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة نحو 30 أخريات، حالة إحداهن خطيرة، وجرى نقلهن إلى أحد مستشفيات المدينة.

وأوضحت مصادر أن صاعقة أخرى أدت إلى إصابة 3 أشخاص عندما ضربت منزلهم في قرية مرام بمديرية ميفعة عنس ذاتها.

وذكرت أن صاعقة رعدية تسببت يوم الجمعة الماضي، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين أثناء قيامهم برحلة سياحية في منطقة ثماد بمديرية جحاف في محافظة الضالع وسط اليمن.

وتشهد غالبية المحافظات اليمنية أمطارا غزيرة وفيضانات وعواصف رعدية، أثرت على 28 ألف شخص على الأقل، وتسببت فى إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنازل ومخيمات اللجوء.

المصرى اليوم

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