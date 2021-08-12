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محافظ المنيا يبحث مع أعضاء النواب والشيوخ تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين

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محافظ المنيا يبحث مع أعضاء النواب والشيوخ تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين محافظ المنيا يبحث مع أعضاء النواب والشيوخ تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين

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التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهو الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور وكلاء الوزارات ومديري المديريات بالمحافظة.

أكد محافظ المنيا، حرصه على لقاء النواب في إطار التواصل والتعاون المشترك والمستمر معهم، من اجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

ناقش المحافظ، خطة مديرية الصحة بالمنيا في استئناف العمل بجميع مراكز تلقي لقاحات ، والمراكز المتنقلة، على مستوي مدن وقرى المحافظة، حيث تم تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بالإضافة إلى تخصيص 40 فريق متحرك من مديرية الصحة للاماكن العامة والخدمية وتستهدف تطعيم 35 ألف مواطن يومياً.

وطالب المحافظ، النواب بمناشدة المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع.

كما ناقش المحافظ، خلال اللقاء خطة المحافظة في استبدال سيارات الربع نقل المستخدمة في نقل الركاب، بسيارات «فان» حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في جميع قرى المحافظة، بعد بدايتها بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا بهدف توفير وسائل مواصلات آدميه وامنه حفاظاً على أرواح المواطنين .

استعرض النواب عددا من المشكلات التي تعاني منها دوائرهم، مؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.

المصرى اليوم

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