نتيجة الثانوية العامة 2021.. مجلس الوزراء: انخفاض مجاميع القبول بالكليات هذا العام (الرابط)

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نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بيانًا تعلن فيه أنه من المتوقع أن تنخفض الحدود الدنيا لمجاميع طلاب الثانوية العامة اللازمة للقبول في الكليات هذا العام مقارنة بالمجاميع خلال الأعوام الماضية.

جاء ذلك على هامش إجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، لبحث نتيجة الثانوية العامة2021 قبل إعلانها.

واستعرض الاجتماع لذى تم عقده في مقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أيضًا مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة، والاستعداد الجارية لبدء تنسيق الثانوية العامة واستقبال الطلاب الناجحين بعد إعلان النتيجة.

وأكد بيان مجلس الوزراء أنه وفقًا لما تمر عرضه على رئيس مجلس الوزراء في الإجتماع فإن مؤشرات نتائج الثانوية العامة هذا العام تشير إلى أن نسبة النجاح هي نفس معدلات النجاح خلال الأعوام الماضية، ولكن يتوقع أن تنخفض الحدود الدنيا لدرجات القبول في الكليات مقارنة بالأعوام الماضية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزرير التربية والتعليم عبر حسابة على موقع «فيس بوك»: أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الأسبوع المقبل خلال الفترة من الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس إلى الأربعاء الموافق 18 أغسطس 15- 18 أغسطس، مشيرًا إلى أن كل ما يتم ذكره عن مؤشرات أو توقعات غير صحيح، وأن وزارة التربية والتعليم لا علاقة لها به.

وأكد وزير التعليم إن أوراق إجابات الطلاب جري مراجعتها عدة مرات، وأن التصحيح الإلكتروني الذي بدأ منتصف يوليو الماضي تم بشكل كبير، ويتم التصحيح مركزيًا، ولا يوجد عنصر بشري يتدخل في تقدير صحة الإجابات أو عملية رصد الدرجات، وأن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد مطمئنة.

وأوضح الوزير في أنه يتم تصحيح أوراق البابل شيت إلكترونيا من خلال أجهزة الماسح الضوئى التي تتصل بأجهزة الحاسب الآلى، وتجميع النتيجة ومراجعتها دون تدخل من أي عنصر بشرى إطلاقًا.

وأشار الوزير إلى إن الاختلاف عن الأعوام الماضية فقط هو في شرائح توزيع الدرجات، وهو ما يؤكده البيان الصادر عن مجلس الوزراء بتوقع انخفاض مجاميع القبول بالكلية.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

يمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لذلك الغرض، والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021، من خلال الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، وتتبع الخطوات وادخال رقم الجلوس لمعرفة النتيجة.

وزير التربية والتعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة بالدرجات

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بالدرجات من مجموع إجمالي 410 درجة، ولن يتم إعلانها كما كان متبعًا خلال نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي وفق كارت مؤشر الأداء أو التقديرات الملونة.

موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021

يتم تلقي تظلمات الثانوية العامة اعتبارًا من اليوم الثالث لاعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، ويستمر تلقي طلبات التظلمات لمدة 15 يومًا للطلاب الناجحين في الدور الأول، كما يتم تلقي تظلمات طلاب الدور الثاني لمدة 7 أيام فقط.

ويسدد الطالب مبلغ 100 جنيهًا عن كل مادة يرغب في الإطلاع على أوراق الإجابة فيها أو التظلم منها، وذلك في مكاتب البريد أو عبر خدمة فوري، ويتم السداد لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

60 ألفًا من طلاب الصف الثالث الثانوي تقدموا لأداء اختبارات القدرات للكليات

قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات القدرات للكليات من طلاب الشهادة الثانوية 2021، وصل نحو 60 ألفًا من الطلاب.

وقرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وزارة التعليم العالي بإعلان قوائم أسماء الكليات والجامعات والمعاهد المعتمدة الرسمية والخاصة، وتخصيص E-mail من وزارة التعليم العالي لتلقي الشكاوي عن الكيانات الوهمية.