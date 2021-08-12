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زوجان يترقيان لمنصبين رفيعين بـ"رئاسة الحرمين".. و"السديس" يُعلق

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زوجان يترقيان لمنصبين رفيعين بـ"رئاسة الحرمين".. و"السديس" يُعلق زوجان يترقيان لمنصبين رفيعين بـ"رئاسة الحرمين".. و"السديس" يُعلق
على درجتيْ وكيل مساعد بين "شؤون المعارض" و"الفكرية والثقافية النسائية"

زوجان يترقيان لمنصبين رفيعين بـ

هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الوكيل المساعد لشؤون المعارض والمتاحف سطام بن منير المطرفي، وحرمه الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية النسائية مرام بنت عبدالكريم المعطاني، بمناسبة وصولهما إلى منصب الوكالة في الرئاسة.
وقال "السديس": إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تفخر بهذا النموذج المميز الذي يُحتذى به، بيت هو مصنع للقيادة، زوجان يصنعان الإنجاز والإبداع.
وأضاف: "الوكيلان المساعدان يملكان من الخبرة والشهادات العليا والمعرفة، ما يعينهما على ما أوكل لهما من مناصب قيادية تدير عجلة التنمية والتطور في مجالهما".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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