"الأرصاد": حرارة الشرقية ونجران تلامس الـ50 بدءاً من اليوم حتى السبت

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"القحطاني": 30 يوماً تفصلنا على انتهاء الصيف الذي بدأ مبكراً

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المنطقة الشرقية ونجران تشهدان ارتفاعاً ملموساً بدرجة الحرارة ابتداءً من اليوم، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى احتمال تسجيل 50 درجة مئوية على بعض مدن المنطقة الشرقية وحتى يوم السبت المقبل.

وأضاف "القحطاني" أن درجات الحرارة المرتفعة ستستمر معنا على الأقل لمدة شهر؛ نتيجة الصيف الذي بدأ مبكراً لهذا العام، حتى إن بعض الشواطئ تشهد أيضاً درجات حرارة مرتفعة ما عدا البعض منها تكون درجة حرارتها معتدلة.