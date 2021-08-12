أخبار عاجلة

تقرير: ما الذي يمنع طالبان من اقتحام وادي بنجشير ؟ -
«صوت أمريكا»: أفغانستان قد تخلق لأوروبا أزمة مهاجرين جديدة -
محافظ بني سويف يعقد لقاءً لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» -
عضو بـ«الشيوخ» يحذر من الزيادة السكانية: «تلتهم التنمية وتزيد الأعباء على الاقتصاد» -
مها الكنيسي: والدي معنوياته ارتفعت بعد اهتمام الرئيس بحالته الصحية -
تحصين 82 ألف و783 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف -
915 مليون دولار الدخل السياحي لنهاية تموز الماضي -
هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى -
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية -
تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": حرارة الشرقية ونجران تلامس الـ50 بدءاً من اليوم حتى السبت

Print
"الأرصاد": حرارة الشرقية ونجران تلامس الـ50 بدءاً من اليوم حتى السبت "الأرصاد": حرارة الشرقية ونجران تلامس الـ50 بدءاً من اليوم حتى السبت
"القحطاني": 30 يوماً تفصلنا على انتهاء الصيف الذي بدأ مبكراً

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المنطقة الشرقية ونجران تشهدان ارتفاعاً ملموساً بدرجة الحرارة ابتداءً من اليوم، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى احتمال تسجيل 50 درجة مئوية على بعض مدن المنطقة الشرقية وحتى يوم السبت المقبل.

وأضاف "القحطاني" أن درجات الحرارة المرتفعة ستستمر معنا على الأقل لمدة شهر؛ نتيجة الصيف الذي بدأ مبكراً لهذا العام، حتى إن بعض الشواطئ تشهد أيضاً درجات حرارة مرتفعة ما عدا البعض منها تكون درجة حرارتها معتدلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى

هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى

"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية

"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

مخالفة 16 منشأة عقب تنفيذ جولات على منافذ بيع الأجهزة المنزلية

مخالفة 16 منشأة عقب تنفيذ جولات على منافذ بيع الأجهزة المنزلية