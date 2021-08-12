أخبار عاجلة

تقرير: ما الذي يمنع طالبان من اقتحام وادي بنجشير ؟ -
«صوت أمريكا»: أفغانستان قد تخلق لأوروبا أزمة مهاجرين جديدة -
محافظ بني سويف يعقد لقاءً لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» -
عضو بـ«الشيوخ» يحذر من الزيادة السكانية: «تلتهم التنمية وتزيد الأعباء على الاقتصاد» -
مها الكنيسي: والدي معنوياته ارتفعت بعد اهتمام الرئيس بحالته الصحية -
تحصين 82 ألف و783 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف -
915 مليون دولار الدخل السياحي لنهاية تموز الماضي -
هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى -
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية -
تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جولات رقابية مفاجئة لـ"أمانة الرياض" تكشف عددًا من المخالفات بالمطاعم

Print
جولات رقابية مفاجئة لـ"أمانة الرياض" تكشف عددًا من المخالفات بالمطاعم جولات رقابية مفاجئة لـ"أمانة الرياض" تكشف عددًا من المخالفات بالمطاعم
تمثلت في غياب النظافة الشخصية وسوء التخزين وتم ضبط لحوم مجهولة المصدر

جولات رقابية مفاجئة لـ

كشفت جولات رقابية مفاجئة لأمانة منطقة الرياض، عن مجموعة من المخالفات ببعض مطاعم العاصمة، وسط غياب لتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ مما يعرض صحة المواطنين والمقيمين لأخطار التسمم.
وخلال الجولات رصدت الفرق تجاوزات في إذابة الثلج عن الدجاج المجمد وحالات التجهيز بنيران نصف الاستواء، دون الاكتراث بما قد يسببه ذلك من حالات تسمم.
وأضافت الأمانة في نشرته على حسابها بتويتر، أنه تم ضبط مجموعة من الخضراوات المكشوفة والمعرضة للتلوث، بالإضافة إلى لحوم مجهولة المصدر، وسوء في التخزين وغياب للمعايير الصحية، بجانب ضبط عدد من العمالة تفتقد أدنى اشتراطات النظافة الشخصية.
وأكدت الأمانة أنه تم رصد التجاوزات وتحرير المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيرة إلى استمرار الفرق الرقابية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ببدلة الزفاف..نيقولا معوض ينشر برومو مسلسل «عالحلوة والمرة» (فيديو)

ببدلة الزفاف..نيقولا معوض ينشر برومو مسلسل «عالحلوة والمرة» (فيديو)

بعد الفيديو الفاضح.. الشرطة الأردنية تحذّر من "تداول مواد غير أخلاقية"

بعد الفيديو الفاضح.. الشرطة الأردنية تحذّر من "تداول مواد غير أخلاقية"

بعد الفيديو الفاضح.. الشرطة الأردنية تحذّر من "تداول مواد غير أخلاقية"

بعد الفيديو الفاضح.. الشرطة الأردنية تحذّر من "تداول مواد غير أخلاقية"

فيديو.. انطلاق المعرض المصوّر "العلا رحلة عبر الزمن" في برلين

فيديو.. انطلاق المعرض المصوّر "العلا رحلة عبر الزمن" في برلين