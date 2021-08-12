أخبار عاجلة

تقرير: ما الذي يمنع طالبان من اقتحام وادي بنجشير ؟ -
«صوت أمريكا»: أفغانستان قد تخلق لأوروبا أزمة مهاجرين جديدة -
محافظ بني سويف يعقد لقاءً لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» -
عضو بـ«الشيوخ» يحذر من الزيادة السكانية: «تلتهم التنمية وتزيد الأعباء على الاقتصاد» -
مها الكنيسي: والدي معنوياته ارتفعت بعد اهتمام الرئيس بحالته الصحية -
تحصين 82 ألف و783 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف -
915 مليون دولار الدخل السياحي لنهاية تموز الماضي -
هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى -
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية -
تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط وتحرير 11 محضرًا تموينيًا بشمال سيناء

Print
ضبط وتحرير 11 محضرًا تموينيًا بشمال سيناء ضبط وتحرير 11 محضرًا تموينيًا بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث ، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، من ضبط وتحرير 11 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء.

وأكد علاء سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في بيان، أنه تم ضبط وتحرير 11 محضرًا تموينيًا متنوعًا لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشار مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء إلى تفعيل إجراءات الرقابة والمتابعة المستمرة لضبط الأسواق، والتزام التجار بالأسعار المحددة والإعلان عنها وتخفيض الأسعار بالنسبة للسلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وقف عمل المنظومة التموينية 4 ساعات في الأقصر

وقف عمل المنظومة التموينية 4 ساعات في الأقصر

بينها سلع ولحوم فاسدة ..«مباحث التموين»: ضبط 1271 قضية تموينية خلال 24 ساعة

بينها سلع ولحوم فاسدة ..«مباحث التموين»: ضبط 1271 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«التموين» تعلن مد الأوكازيون الصيفي حتى 15 سبتمبر

«التموين» تعلن مد الأوكازيون الصيفي حتى 15 سبتمبر

قرار جديد من «التموين» بخصوص صرف الخبز والسلع على البطاقات التموينية من أكتوبر

قرار جديد من «التموين» بخصوص صرف الخبز والسلع على البطاقات التموينية من أكتوبر