مصرع شخص وإصابة ٨ آخرين في حادث تصادم بالشرقية

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لقى شخص في العقد الثالث من عمره مصرعه، فيما أصيب 8 أشخاص آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ربع نقل مع فنطاس مياه صباح اليوم الخميس، علي طريق مصر الإسماعيلية الإقليمي بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بتصادم سيارة ربع نقل مع فنطاس مياه ، علي طريق مصر الإسماعيلية الإقليمي بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين تصادم سيارة سيارة ربع نقل مع سيارة فنطاس مياه، ما أسفر الحادث عن وفاة شخص في العقد الثالث من عمره وإصابة 8 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.