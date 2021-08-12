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فيفا يمنع الجماهير الزائرة من حضور المباريات خلال الشهر المقبل

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فيفا يمنع الجماهير الزائرة من حضور المباريات خلال الشهر المقبل فيفا يمنع الجماهير الزائرة من حضور المباريات خلال الشهر المقبل

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» والاتحاد الأوروبي للعبة «اليويفا» عدم السماح لجماهير الفرق الزائرة بحضور مباريات خلال فترة التوقف الدولي في أوروبا الشهر المقبل بسبب كورونا.

وستخوض المنتخبات الأوروبية ثلاث مباريات في تصفيات «قطر 2022» خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

وفي خطاب للاتحادات الوطنية قال «الفيفا» و«اليويفا»: بسبب الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا، والذي يتزامن مع عدد كبير من المباريات التي يتعين إقامتها في سبتمبر خلال فترة التوقف الدولي تم الاتفاق على تطبيق نفس الإجراءات التي أقرتها اللجنة التنفيذية لليويفا في 14 يونيو 2021 على كل المباريات.

ويتعلق القرار بجميع المباريات في سبتمبر، لكن ستتم مراجعته قبل المواجهات المقررة في أكتوبر ونوفمبر.

ويحل منتخب فرنسا بطل العالم ضيفا على أوكرانيا في الرابع من سبتمبر، بينما تواجه إيطاليا بطلة أوروبا منافستها سويسرا في بازل بعدها بيوم. وتخوض إنجلترا مباراتين خارج الديار أمام بولندا في الثاني من سبتمبر وهنغاريا في الثامن من الشهر ذاته.

المصرى اليوم

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