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هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:47 مساءً
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:47 مساءً
تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:46 مساءً
السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:46 مساءً
رئيس الوزراء يبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر: «مستقبل الطاقة»
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
رئيس «مياه شمال سيناء»: طفرة كبيرة في القطاع بالمحافظة منذ 2014
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
الإسماعيلية تتجمل استعدادًا لاستقبال المهرجان الدولي للفنون الشعبية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
«الطب النفسي» بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
طلاب جامعة المنيا يزورون قرى «حياة كريمة» بالمحافظة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
لطلاب الثانوية وأولياء الأمور.. اعرف خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة من موقع اليوم السابع
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 12 أغسطس 2021 09:10 صباحاً
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:46 مساءً
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