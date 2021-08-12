تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:47 مساءً
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:47 مساءً
تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:46 مساءً
السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:46 مساءً
رئيس الوزراء يبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر: «مستقبل الطاقة»
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
رئيس «مياه شمال سيناء»: طفرة كبيرة في القطاع بالمحافظة منذ 2014
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
الإسماعيلية تتجمل استعدادًا لاستقبال المهرجان الدولي للفنون الشعبية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
«الطب النفسي» بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
طلاب جامعة المنيا يزورون قرى «حياة كريمة» بالمحافظة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الحكم يحرم الاسماعيلى من ركلة جزاء صحيحة أمام الأهلى.. والـVAR يخترع بروتوكول جديد!
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 12 أغسطس 2021 09:10 صباحاً
97
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:46 مساءً
السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:46 مساءً
للمرة الأولى تجربة الصبارة الراقصة على الهواء.. وتحذيرات من خطورتها على الأطفال
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:17 مساءً
الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:02 مساءً
السابق
سفير تونس لليوم السابع دعمنا لحقوق مصر والسودان المائية دعم مطلق وثابت وأمن مصر من أمن تونس
التالى
خلعوا للأسد 3 ضروس وفاق والدكتور ايده فى بقه
Tweets by @3yonNews