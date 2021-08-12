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"شرطة مكة" تطيح بمقيم باكستاني نشر صورًا عن حيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر

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"شرطة مكة" تطيح بمقيم باكستاني نشر صورًا عن حيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر "شرطة مكة" تطيح بمقيم باكستاني نشر صورًا عن حيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر
جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، لشخص صوّر ونشر حيازته لمبالغ مالية مجهولة المصدر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتباهي بذلك، فقد تمكّنت الجهات الأمنية بالمنطقة تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية، إلى أن المبلغ يعود لمؤسسة تجارية يعمل فيها مقيم من الجنسية ذاتها، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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