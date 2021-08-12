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العناني: إقامة منشآت فندقية تتسق مع المعايير البيئية لدعم السياحة بسانت كاترين

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العناني: إقامة منشآت فندقية تتسق مع المعايير البيئية لدعم السياحة بسانت كاترين العناني: إقامة منشآت فندقية تتسق مع المعايير البيئية لدعم السياحة بسانت كاترين

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أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ضرورة تطوير ورفع كفاءة الفنادق الموجودة حاليا بمدينة سانت كاترين مع الالتزام بالمعايير البيئية والهوية التراثية للمدينة، أما الفنادق التي سيتم إقامتها فيجب أن تكون ذات طراز معماري غير تقليدي يعكس الهوية المميزة والمتفردة والمتنوعة للمدينة عن طريق استخدام مواد بناء مناسبة وملائمة للبيئة المحيطة، وبحيث لا يتخطى ارتفاعها دور أرضي ودور أول فقط مع مراجعة الطابع التراثي والبيئى لها، فمدينة سانت كاترين ذات طابع روحاني وثقافي وطبيعي مميز وملتقي للأديان.

وقال وزير السياحة والآثار إن الوزارة تعمل دائما على دعم وتشجيع السياحة البيئية المسئولة ،والمستدامة والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ودمج المجتمعات المحلية، مما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الجديدة للسياحة مؤكدًا على أن تتمتع بتنوع فريد في منتجاتها السياحية، ولديها مزج بين هذه الأنواع والأنماط السياحية المختلفة فتجعل في زيارتها تجربة فريدة واستثنائية يعيشها السائح.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالسياحة البيئية، وناقشا الوزيران خلال الاجتماع سبل تنشيط السياحة البيئية والترويج لها والحفاظ على التنوع البيولوجى وأعمال مجموعتي العمل المشكلة من الوزارتين والوزارات الاخرى المعنية وذلك بهدف الترويج للإمكانيات التي تتمتع بها المحميات الطبيعية بما في ذلك من قدرة الإنسان على التصالح مع الطبيعة وإقامة انشطة وممارسات مسئولة للتمتع بتلك الطبيعة المتنوعة والترويج للسياحة البيئية في مصر بشكل مختلف ذلك بحضور خبراء وممثلي الوزارتين.

واتفق الحضور على ضرورة الحفاظ على طبيعة المكان علاوة على أنه تم الاتفاق على البدء في الترويج للمشروع خلال الثلاثة أشهر القادمة للتسويق للمنطقة سياحيا وما تنعم به من تراث طبيعى واثرى وبيئى وفق رؤية متكاملة تعرض كافة النواحى الروحية والبيئية والثقافية.

المصرى اليوم

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