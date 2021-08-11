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النصر السعودي يتحدث رسمياً عن حقيقة ضم محمد الشناوي في صيف 2021

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النصر السعودي يتحدث رسمياً عن حقيقة ضم محمد الشناوي في صيف 2021 النصر السعودي يتحدث رسمياً عن حقيقة ضم محمد الشناوي في صيف 2021

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محمد الشناوي حارس منتخب الأول والنادي الأهلي، أثير حوله خلال هذه الفترة بقوة ملف رحيله عن النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية 2020 – 2021.

وخرج الوليد المهيدب، المسؤول الإعلامي لنادي النصري السعودي الذي أثير حوله مؤخرا انتقال محمد الشناوي لصفوفه خلال هذا الصيف، وقال المهيدب: محمد الشناوي حارس كبير ولكن النصر السعودي لن يفكر في ضم حارس النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأول والنادي الأهلي، أثير حوله خلال هذه الفترة بقوة ملف رحيله عن النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية 2020 – 2021.

وخرج الوليد المهيدب، المسؤول الإعلامي لنادي النصري السعودي الذي أثير حوله مؤخرا انتقال محمد الشناوي لصفوفه خلال هذا الصيف، وقال المهيدب: محمد الشناوي حارس كبير ولكن النصر السعودي لن يفكر في ضم حارس النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

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فجر محمد نور القائد التاريخي لنادي اتحاد جدة السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل حول اقتراب نادي النصر السعودي من ضم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه قد يعلن عن الصفقة الأسبوع المقبل.

ورفض نور الكشف عن أي تفاصيل أخرى، خلال حديثه مع الحارس العماني علي الحبسي حول إمكانية تعاقد النصر مع حارس مرمى أجنبي، مكتفيًا بذكر أنه قد يعلن الأسبوع المقبل عن تعاقد النصر مع الشناوي بدلا من التعاقد مع حارس أجنبي.

المصرى اليوم

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